متى يمكن استخدام #اللقاح ضد #كورونا؟.. سفير الصين بالمملكة يرد بسلسلة تغريدات

تشينج: الأطباء والباحثون ورجال الشرطة والمتطوعون أبطال.. دعونا نتعاون معهم

أكّد سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة، تشن وي تشينج؛ أن المرحلة الثالثة للاختبارات "الاختبار السريري" هي التي ستحدّد إمكانية استخدام اللقاحات ضد "كورونا" من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وقال تشينج؛ في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: سألني كثير من الأصدقاء، متى يمكن استخدام #اللقاح ضد #كورونا؟ سيتم التأكد على إمكانية الاستخدام من عدمه وفقاً لنتائج المرحلة الثالثة الأخيرة، وهي الاختبار السريري.

وأضاف، تتم المرحلتان الأولى والثانية للاختبار السريري بالمتطوعين الأصحاء، وتعيينهم سهل نسبياً، ويستغرق ذلك نحو عدة أشهر، وتبقى المرحلة الثالثة للاختبار السريري للتأكّد من فعالية اللقاح الحقيقية، ويحتاج ذلك إلى عيّنات أكثر.

وأكمل السفير الصيني بالمملكة: بالنسبة إلى المرض المعدي العادي، من اللازم الملاحظة لدورة الانتشار الواحدة للتأكّد على نسبة الحماية للحشد المحتمل، وحجم آلاف حتى عشرات آلاف الأشخاص.

وأضاف، حتى في حالة الطوارئ، لا يمكن تخفيض مستويات تقييم أمن وفعالية اللقاح في عملية المراجعة الكاملة.

واختتم بالقول: على كل حال، يبذل الباحثون من دول العالم، بما فيها #الصين، أقصى جهودهم لتطوير اللقاح والتغلب على الفيروس في أسرع وقت ممكن، وقبل ذلك، ينبغي لنا اتباع ترتيب الحكومة واتخاذ اجراءات وقائية علمية، ويجب البقاء في المنزل في المرحلة الحالية.

وتابع تشينج: جميع الأطباء والممرضات والباحثين ورجال الشرطة والمتطوعين أبطال.. دعونا نتعاون معهم.