شاهد.. موفد "الإسلامية" بتايلند يؤم أكثر من 2500 مصلٍ في ليلة الـ27

ضمن برنامج الإمامة لأداء صلاة التراويح في أكثر من 35 دولة حول العالم

أمّ موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لبرنامج الإمامة في رمضان, بمملكة تايلند الشيخ خالد بن أحمد النجمي بالمركز الإسلامي بوسط العاصمة التايلندية بانكوك, 2500 مصلٍ من الجنسين في ليلة ٢٧ من شهر رمضان.

وفي التفاصيل، أشاد رواد المسجد والمصلون بالمركز الإسلامي في بانكوك بقراءة الشيخ النجمي, ولسان حالهم يلهج بالدعاء لمملكة الإنسانية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامها بالإسلام والمسلمين في العالم.

ويعمل الشيخ "النجمي" باحثاً في مرحلة الدكتوراه بقسم السنة، وحاصل على إجازة في الحفظ والإقراء بروايتي حفص عن عاصم، وشعبة عن عاصم، ومدير مركز الدعوة بالحرث بمنطقة جازان, ويمتلك صوتاً ندياً.



يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, في لفتة إنسانية كريمة قد أوفدت سبعين إماماً لأداء صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك في أكثر من 35 دولة حول العالم, إلى جانب مشروع التفطير وتوزيع التمور الفاخرة للمسلمين حول العالم.

