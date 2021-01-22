كورونا في ليبيا.. 794 إصابة جديدة و21 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 794 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وشفاء 1043 مصابًا، في حين سجلت 21 وفاة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 112 ألفًا و540 حالة؛ منها 19 ألفًا و851 نشطة، و90 ألفًا و952 متعافيًا، بينما توفي 1737 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.