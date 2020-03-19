باكستان تغلق حدودها مع الهند لأسبوعين للحد من "كورونا"

الجيش الباكستاني يعلن جاهزيته للسيطرة على انتشار الفيروس

قررت باكستان إغلاق جميع المنافذ البرية مع الهند لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان اليوم أنه أغلق معبر "واجا" الرئيس وباقي المعابر الحدودية مع الهند، مؤكدًا أن إغلاق الحدود سيصب في مصلحة باكستان والهند نظرًا إلى الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا.

وقبل ذلك أغلقت باكستان حدودها مع أفغانستان وإيران، وعلقت الرحلات الجوية مع الصين للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل.

من جهة أخرى قررت السلطات الباكستانية تقليص حركة قطارات الركاب في البلاد ضمن الإجراءات التي تنفذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وزير سكك الحديد الباكستاني شيخ رشيد أحمد أنه سيتم في المرحلة الأولى تجميد حركة 34 قطارًا في جميع أنحاء باكستان.

من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الباكستاني اللواء بابر افتخار إن الجيش الباكستاني على أتم الاستعداد للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد في باكستان.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن قائد الجيش أمر جميع مؤسسات الجيش في كل أنحاء البلاد بمساعدة الإدارات المدنية في جميع الأقاليم وبكل السبل الممكنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.