كوريا الجنوبية.. 7 وفيات و494 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 494 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفادت السلطات الصحية الكورية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 100770 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1716 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

0

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 01:56 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

كوريا الجنوبية.. 7 وفيات و494 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 161

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 494 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفادت السلطات الصحية الكورية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 100770 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1716 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021