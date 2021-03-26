كوريا الجنوبية.. 7 وفيات و494 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 494 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفادت السلطات الصحية الكورية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 100770 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1716 حالة وفاة.