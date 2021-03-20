اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

"التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية؛ مبيناً أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

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20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442 01:21 PM

"التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية

اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية؛ مبيناً أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

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