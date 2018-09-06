افتتاح اللقاء الأول لطلبة الدراسات العليا بقسم الإدارة التربوية بتربية الملك سعود

"الشايع": النشر العلمي عند بعض الطلاب قد يصل إلى معدل هيئات التدريس

نظم قسم الإدارة التربوية اللقاء السنوي لطلاب وطالبات القسم برعاية عميد كلية التربية جامعة الملك سعود الدكتور فهد الشايع والذي نظمه القسم بمدرج الكلية اليوم الخميس بحضور عددٍ من المسؤولين في كلية التربية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وأوضح "الشايع" في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح جاهزية الجامعة لخدمة الطلبة بما يحقق تميزهم، موضحًا أن النشر العلمي عند بعض طلبة الدراسات العليا في الكلية قد يصل إلى معدل النشر لدى أعضاء هيئة التدريس، موصيًا طلبة الدراسات العليا بالتفكير فيما بعد التخرج أثناء فترة الدراسة، ووضع رؤية وتحديد أهداف شخصية والاستفادة من جميع الأنشطة والبرامج التي تقدمها جامعة الملك سعود للحصول على أكبر قدر من الخبرة والرفع من الحصيلة المعرفية والمهارية للطلبة.

وشدد "الشايع" على أن الكلية تعتز بطلابها وتفخر بخريجيها، مثلما هم يفخرون بانتمائهم لجامعة الملك سعود، قائلاً للطلاب والطالبات (الجدد والمنتظمين) أنتم مصدر فخر لنا، وكلي ثقة بأنكم ستستفيدون مما يملكه القسم والجامعة للإسهام في خدمة الوطن المعطاء، موضحًا للطلبة ألا يكون همهم هو إنهاء المحاضرات ومتطلباتها، بل التفكير فيما هو أبعد من التخرج وكيف يمكن تطوير قطاعات الدولة وتقديم مبادرات نوعية في فترة الدراسة.

وأكد "الشايع" الاستفادة من فرص المشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية وطلب الدعم من كلية التربية، وقال لطلبة قسم الإدارة التربوية إنه بمجرد قبولك في هذا القسم هو دليل تميزك، مقدمًا شكره لرئيس القسم ولأعضائه وفريق عمل اللقاء من الطلبة على تميزهم في تنظيم اللقاء في أول أسبوع دراسي.

فيما أكد رئيس قسم الإدارة التربوية الدكتور إبراهيم الداود أن اختيار جامعة الملك سعود من ضمن أفضل ١٥٠ جامعة عالميًا وكلية التربية من أفضل ١٠٠ كلية عالميًا يجعلنا أمام تحدٍ كبير، وهو نتيجة تميز الطلبة وقدرات أعضاء هيئة التدريس ودعم إدارة الجامعة والكلية.

وقال الدكتور الداود إن القسم حريص على إشراك الطلبة في صنع القرارات وتطبيق مبادئ القيادة التشاركي، فالعلاقة بين القسم والطلبة لا تقتصر على القاعة الدراسية والقسم يسعى لخلق بيئة أكاديمية محفزة، مستعرضًا المبادرات النوعية والرؤية المستقبلية، وثمن لطلاب وطالبات الدراسات العليا بالقسم مساهمتهم في إنجاح اللقاء.

كما تم خلال الحفل تقديم عرض تقديمي شارك فيه طالبو الدكتوراه.عبدالمحسن الحارثي.ومنال آل عثمان عرضت فيه رؤية للقسم وإمكاناته وبرامجه وإصدرارته ومبادراته، ثم ألقت بعد ذلك مرشحة الدكتوراه أمل الحمدان كلمة القسم استعرضت فيها مسيرة طالب الدراسات العليا، لتبدأ بعد ذلك كلمات مقرري اللجان العلمية في القسم مبتدئين بكلمة مقرر لجنة القبول الدكتور أنس التويجري والتي قال فيها إن طلبات القبول للقسم في الإدارة التربوية تشهد إقبالاً كبيرًا وذلك في مسارين العام والعالي وكانت نسبة القبول في الدكتوراه : للطالبات ١: ١٥ والطلاب ٨:١ . أما الماجستير: للطالبات ١: ٤٤ والطلاب ٧:١.

وأوصى التويجري الطلبة بتسجيل المقررات التكميلية قبل التحاق الطالب ببرنامج الدكتوراه لكيلا يتعرض الطالب للإيقاف وأنه من الأفضل تسجيل مقرر الخطة في المستوى السادس والسابع بعد الانتهاء من اجتياز مقرر الشامل.

فيما أكد أ.د.عبدالرحمن البابطين مقرر لجنة الخطط أن الطالب يمر بعددٍ من المراحل قبل التخرج، خمس مراحل للدكتوراه وأربع مراحل للماجستير، مؤكدًا ضرورة حضور الطلبة جلسات لجنة الخطط لجميع المستويات والأخذ بالملاحظات والموضوعات المطروحة.

فيما أوضحت الدكتورة سارة المنقاش مقرر لجنة تطوير البرامج الأكاديمية في كلمتها أنه سيتم عمل استفتاء للطلبة حول المواد الدراسية المطروحة للأخذ بآرائهم، مؤكدة أنه لا يوجد مسار أفضل من مسار مرحلة الماجستير سواء كان مشروعًا أو رسالة والمسار ليس له علاقة بأفضلية القبول في برنامج الدكتوراه.

وأكد الدكتور عبدالله المانع مقرر لجنة الاختبار الشامل أن إقامة اللقاء في الأسبوع الأول تحدٍ كبير ونتيجة للعمل في إجازة الصيف ومحل تقدير الجميع، مشيرًا إلى أن لائحة الاختبار الشامل واضحة، وموعد عقد الاختبار الشامل بين الأسبوع الرابع والأسبوع العاشر، مشجعًا الطلبة على ضرورة الاستعداد الجيد للاختبار.