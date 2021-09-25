"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546882 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535892 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8694 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2296 والحالات الحرجة 255 حالة.