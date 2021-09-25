"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546882 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535892 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8694 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2296 والحالات الحرجة 255 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546882 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535892 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8694 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2296 والحالات الحرجة 255 حالة.