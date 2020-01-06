بالفيديو .. لحظة اقتحام اللص فيلا نانسي عجرم

نشره سعيد الحريري .. وزوج الفنانة يروي ما حدث

نشر الإعلامي اللبناني سعيد الحريري؛ فيديو رصدته كاميرات المراقبة للحظة اقتحام اللصّ المسلّح منزل الفنانة نانسي عجرم؛ وإشهاره السلاح في وجه مَن حاول ردعه من داخل المنزل، حسب موقع "بوابة الأهرام".

ومع الفيديو، يروي زوج عجرم؛ الدكتور فادي الهاشم؛ لحظة المواجهة الأولى بينه وبين اللص في قاعة المعيشة بالمنزل، بينما كانت "عجرم"؛ مع بناتها في الغرفة، وفي تلك اللحظة رفع السارق مسدسه واحتمى "الهاشم"؛ بكرسي، وأخرج من جيبه النقود كي يمنحها للص، الذي رفض، وبعدها تحرّك "الهاشم"؛ إلى غرفة أخرى.

ويمضي "الهاشم"؛ في روايته، حتى وصول الحرّاس، الذين تعرّضوا للتهديد من اللص المسلح، فلم يستطيعوا فعل شيء.

وخرج "الهاشم"؛ إلى قاعة المعيشة ومعه المسدس، حين عرف أن اللص توجّه إلى غرفة البنات، ويظهر الفيديو توجّهه بسرعة إلى مكان اللص وإطلاق الرصاص عليه.

كان منزل الفنانة نانسي عجرم؛ قد تعرّض للاقتحام فجر يوم الأحد، من قِبل شاب سوري يُدعى محمد حسن الموسى؛ مواليد عام 1989؛ حيث تمكّن من الدخول ملثّماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم؛ وهو الأمر الذي انتهى بمقتله بعد قيام زوج الفنانة بإطلاق الرصاص عليه.