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تعليق رحلات الطيران بين الأردن ومصر من الاثنين المقبل

السودان يعلن رسميًّا أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض "كورونا المستجد".



وقالت الوزارة في بيان اليوم: المصاب بالمرض توفي يوم أمس في العاصمة الخرطوم، وهو رجل خمسيني يسكن في الولاية.



وأضافت: التجهيزات لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض لا تزال جارية، وذلك ضمن خطة موسعة لمكافحة كورونا التي تم تقديمها لرئيس مجلس الوزراء السوداني.



من جهة أخرى أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، أنّه تم الاتفاق مع نظيرتها المصريّة على تعليق رحلات الطيران بين البلدين بدءًا من يوم الاثنين المقبل.



وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق مع جمهورية مصر العربية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذها البلدان للحدّ من فرص انتقال فيروس كورونا المستجدّ.



وأوضح في بيان صحفي أنّه سيتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين، خلال اليوم الجمعة وغدًا السبت وبعد غد الأحد كالمعتاد، لكنّها ستتوقّف بدءًا من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.