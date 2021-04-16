مقتل مواطن تعرض لهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف بعد تلقيها البلاغ

توفي مواطن متأثرًا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي بالرياض.

ووفقًا للمعلومات باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد، ولكن توفي رحمة الله متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

يُشار إلى أن الحادثة تبرز أهمية الحذر عند التعامل مع الحيوانات المفترسة وخطورة التعامل معها.

225

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442 02:01 AM

الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف بعد تلقيها البلاغ

مقتل مواطن تعرض لهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

عبدالله البرقاوي

الرياض

56 113,460

توفي مواطن متأثرًا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي بالرياض.

ووفقًا للمعلومات باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد، ولكن توفي رحمة الله متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

يُشار إلى أن الحادثة تبرز أهمية الحذر عند التعامل مع الحيوانات المفترسة وخطورة التعامل معها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021