"الحريري": الهجمات الحوثية على السعودية تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة

قال: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية.

وأضاف: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات.

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08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 02:03 AM

قال: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات

"الحريري": الهجمات الحوثية على السعودية تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية.

وأضاف: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات.

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