مجمع إرادة بالرياض يقدم 3149 خدمة لنزلاء المحاجر خلال 3 أشهر

إرشادية ونفسية ودوائية.. وتوزيع أكثر من 15 ألف وجبة

بلغ عدد الخدمات التي قدمها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض لنزلاء المحاجر الصحية من الحالات المؤكدة أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا (Covid-19) 3149 خدمة، خلال الفترة من 1 مارس وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

وشملت الخدمات تقديم الدعم والاستشارات النفسية للنزلاء للتعامل مع حالة القلق والمخاوف المصاحبة لإصابتهم بالفايروس، والعمل على رفع اللياقة النفسية لديهم والتي تعزز بدورها اللياقة الجسدية وزيادة المناعة لدى المستفيدين، والعمل على إخراجهم من الضغوط التي تمر بهم خلال فترة الحجر الصحي، وتقديم التثقيف الصحي اللازم كما شملت صرف الأدوية اللازمة لكل حالة محتاجة للتدخل الدوائي النفسي، بما يسهم في استقرار الحالة.

وساهم المجمع في تقديم وجبات غذائية من خلال قسم التغذية لنزلاء المحاجر الصحية بلغت 15.520 وجبة وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، وبطرق متميزة، وتراعي الجوانب الصحية للمرضى الذين يعانون من السكري وارتفاع ضغط الدم والحساسية وغيرها، والتي تأتي مساهمة من المجمع في الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض خلال هذه الجائحة.