"لنجعلها خضراء" تموت في مهدها.. بشارع حسين سرحان في مكة

أحواضٌ فارغة أطلقتها بلدية المعابدة.. و"سبق" تقف ميدانياً

توقف تنفيذ مبادرة "لنجعلها خضراء" في عدد من المواقع بالعاصمة المقدّسة، وتحديداً في شارع حسين سرحان الموازي لطريق المعيصم.

ووقفت "سبق"، على الموقع الذي كان ضمن الطرق المنفذ فيها مبادرة "لنجعلها خضراء"، ولم يتبقَ من تنفيذ امتداد الشارع، من بداية حراج المعيصم وصولاً إلى آخر الشارع، أي آثار للمبادرة، التي أُطلقت قبل شهر رمضان.

ورصدت "سبق"، أن أحواض المبادرة شاهدة على نهايتها قبل انطلاقتها، حيث خلت تماماً من الأشجار واُجتث بعضها من مواقعها وضرب الجفاف ما حولها.

يُذكر أن بلدية المعابدة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق والتجميل والادارة العامة للخدمات الاجتماعية "ادارة التطوع البلدي" والادارة العامة للنظافة، كانت قد أطلقت مبادرة "معاً لنجعلها خضراء" لزراعة 5 آلاف شجرة موزعة على أربع مراحل، وتستهدف الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية.

وتهدف المبادرة، التي تتبناها أمانة العاصمة المقدّسة، إلى الحفاظ على البيئة وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز زراعة الأشجار في الحدائق العامة والساحات، وتأتي امتثالاً لأهداف مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد لإثراء البيئة الطبيعية للمملكة.

وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 350 شجيرة بشارع حسين بن سرحان بحي جبل النور ضمن المرحلة الأولى، وذلك بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة، وسوف تستمر الحملة لتغطية 11 حياً سكنياً ضمن نطاق أحياء بلدية المعابدة الفرعية.