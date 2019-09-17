بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تنفذ ضربة استباقية لعربة تنقل ألغاماً للميليشيا الإرهابية

في صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" لحظة استهداف قوات التحالف لمركبة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في كتاف بصعدة؛ حيث كانت تحمل ألغامًا.

وكشف المقطع دقة ضربات قوات التحالف في استهداف العناصر الحوثية في كتاف بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن؛ حيث تدور معارك حققت فيها الشرعية تقدمًا كبيرًا بدعم من التحالف، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.