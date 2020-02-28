متى يدخل شهر رمضان هذا العام ويحلّ العيد؟ هنا توقعات "المسند"

دعا لمراعاة الحجوزات والمناسبات وقال: الموعد من أكثر الأسئلة طرحًا

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون غرة شهر رمضان هذا العام يوم الجمعة الموافق 24 أبريل المقبل، وأن يُصادف العيد يوم الأحد الموافق 24 مايو المقبل.

وأشار "المسند" إلى أن الاستفسار عن موعد دخول شهر رمضان من أكثر الأسئلة طرحًا في مثل هذه الأيام من كل عام، ولأن الحياة باتت أكثر تعقيدًا في ترتيبات السفر والحجوزات، ومواعيد المناسبات والاجتماعات: فإن كثيرًا من الناس يتطلّع إلى معرفة موعد دخول شهر رمضان.

وعن بداية شهر رمضان قال "المسند": "شهر شعبان سيكون 30 يومًا؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس في يوم 29 شعبان (22 أبريل)، ولم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد، وعليه تكون غرة شهر رمضان بإذن الله يوم الجمعة الموافق 24 أبريل".

وأضاف: "من الأسئلة أيضًا: متى يكون عيد الفطر لعام 1441هـ؟ ومتوقع ليوم 29 رمضان (22 مايو) أن يغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 10 دقائق، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 08:39م، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث؛ وعليه فإن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الأحد هو يوم العيد الموافق 24 مايو 2020".

واختتم "المسند" قائلاً: "وفي الختام من لديه حجوزات ومناسبات أرى أن يعتمد تمام شهري شعبان ورمضان 30 يومًا.. هذا والله أعلم".