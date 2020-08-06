"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

حالة تشمل عدة محافظات حتى 7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.