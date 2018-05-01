المهندس "المقبل" عن مشروع "القدية": منطقة جذب عالمية

قال: تتجلى من خلاله رؤية 2030 كأحد أهم مشروعات الترفيه

رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة تدشين مشروع "القدية".

وقال: إن مشروعاً عملاقاً مثل "القدية"، يضاهي أكبر المدن الترفيهية العالمية بل ويتفوق عليها في المكونات الأساسية، والتي تشمل كافة مقومات النجاح؛ من ترفيه وثقافة وسياحة وإسكان وغيرها؛ وهو الأمر الذي سيجعل من "القدية" وجهة جاذبة للملايين عند استكمال المشروع.

وأكد "المقبل" أن مشروع "القدية" تتجلى من خلاله رؤية المملكة 2030 كأحد أهم مشروعات الترفيه؛ من خلال استقطاب أهم الشركات العالمية في صناعة الترفيه والأنشطة الثقافية وغيرها.

وأضاف "المقبل": سيكون الموقع الاستراتيجي للمشروع من أهم عوامل إنجاحه؛ حيث الانفراد عن الكثافة السكانية أو الحركة المرورية؛ مما يجعل من " القدية" منطقة جذب عالمية.