"تعليم الأفلاج" يخصص ركناً للتعقيم وتوزيع الكمامات

وفرت إدارة تعليم الأفلاج ركناً للتعقيم وتوزيع الكمامات لمنسوبي الإدارة، وذلك استشعاراً من إدارة المباني، ممثلة بقسم النظافة، بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.



وتم تخصيص الركن في بهو الإدارة على مدخل الموظفين، وتم تزويده بالمعقمات والكمامات.

ويأتي ذلك بناء على التوجيهات بنهج الطرق الاحترازية قبل دخول مقر العمل بعد صدور الموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل والعودة لممارسة الأنشطة المكتبية وفق الضوابط التي نصت على التعقيم ولبس الكمام وغيرها من الإجراءات الاحترازية الأخرى.

