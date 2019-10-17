وانتهى الغوص على اللؤلؤ.. "الزعاق": هذه علامات دخول الوسم

قال: سنشاهد نجم المرزم فوق سهيل بشكل مستقيم في الجهة الجنوبية

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن هناك مجموعة من العلامات التي تظهر عند دخول الوسم.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": من علامات دخول الوسم: تعامد المرزم على سهيل فجراً، فخلال هذه الأيام سنشاهد نجم المرزم فوق سهيل بشكل مستقيم في الجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس.

وأضاف: يستدلّ به الغواصون على انتهاء موسم الغوص على اللؤلؤ، ويسمونه بموسم القفال.

الغوص على اللؤلؤ

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17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 11:16 AM

قال: سنشاهد نجم المرزم فوق سهيل بشكل مستقيم في الجهة الجنوبية

وانتهى الغوص على اللؤلؤ.. "الزعاق": هذه علامات دخول الوسم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن هناك مجموعة من العلامات التي تظهر عند دخول الوسم.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": من علامات دخول الوسم: تعامد المرزم على سهيل فجراً، فخلال هذه الأيام سنشاهد نجم المرزم فوق سهيل بشكل مستقيم في الجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس.

وأضاف: يستدلّ به الغواصون على انتهاء موسم الغوص على اللؤلؤ، ويسمونه بموسم القفال.

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