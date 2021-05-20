أبها بوابة الاتحاد للبقاء في دائرة المنافسة.. والبطاقة هدف النصر أمام الرائد

الوحدة وضمك "مفترق طرق".. الليلة في ختام الجولة الـ28 من دوري المحترفين

تُختتم مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات حاسمة، وتشكل مفترق طرق.

على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره أبها. ويشكل اللقاء منعطفًا خطرًا ومهمًّا في الوقت ذاته بالنسبة للاتحاد الذي ليس أمامه سوى خطف النقاط الثلاث من أجل البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، وسيبقى متعلقًا ببصيص الأمل في حال تعثر الهلال والشباب في المباريات المتبقية لهما.

ويجمع اللقاء الثاني الوحدة ونظيره ضمك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة. إنه لقاء صعب للطرفين كونهما يصارعان الهبوط.

وفي ختام مباريات اليوم يستضيف النصر نظيره الرائد على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض.

النصر يخوض اللقاء وعينه على النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على حظوظ خطف البطاقة الآسيوية في حال اقترابه من الصدارة أكثر.