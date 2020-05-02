أكثر من 2500 مشترك تضرَّر من انقطاع التيار الكهربائي بـ"غامد الزناد"

الشركة قدمت اعتذارها عن العطل الذي حدث لأسباب خارجة عن إرادتها

أكد لـ"سبق" مصدر بشركة الكهرباء انقطاع التيار عن أكثر من 2500 مشترك في قرى عدة بمحافظة غامد الزناد، وامتد لمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، واستمر ما يزيد على 8 ساعات في بعض المواقع، وزفَّ البشرى بإعلانه الانتهاء من مشروع خط كهربائي جديد تحت الإنشاء خلال شهرَيْن، سيُسهم في حل معاناة الانقطاعات المتكررة.

وتفصيلاً، تذمر الأهالي بقرى عدة بمحافظة غامد الزناد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي زادت من معاناة ارتفاع درجات الحرارة التي زادت على 42 درجة اليوم.

وقال لـ"سبق" صالح الغامدي: انقطعت الكهرباء عن قرية الظبر ببطاط التابعة لمحافظة غامد الزناد من صباح اليوم السبت حتى ماقبل ساعة من الإفطار؛ وهو ما زاد من معاناة الصيف والصيام؛ إذ جاوزت درجات الحرارة 42 درجة مئوية.

مضيفًا: اعتادت قريتنا على تكرر الانقطاع منذ سنوات عدة في أوقات الأمطار أو الصحو،و يصل لساعات طويلة؛ تفسد معها محتويات ثلاجاتنا من إبر الإنسولين والأدوية الأخرى وبقية المثلجات، وانقطاع اليوم جاء وقت الاستعداد لإفطار رمضان.

وقال الغامدي: نأمل من أمير منطقة الباحة إنهاء معاناتنا السنوية؛ إذ إننا لا نهنأ بنزول المطر أو قضاء صيام في هذه الأجواء الحارة؛ وهو ما يضطرنا للاستئجار في قطاع المخواة في بعض الأوقات بسبب تعطُّل الأجهزة الكهربائية.

وقال مصدر بشركة الكهرباء لـ"سبق": "نود إحاطتكم بحدوث عطل مفاجئ الساعة الـ١٠ صباح اليوم السبت ٩ رمضان ١٤٤١؛ أدى لانقطاع الخدمة الكهربائية عن قرى نصبة والدهيناء والحمرة والضبر وبطاط وعرشاء والجعيدة والخوانق، بعدد مشتركين متأثرين بلغ 2559.

وأضاف: باشرت الفِرق الفنية بالشركة على الفور معالجة العطل، وعمل تغذية عكسية للمشتركين من مصدر آخر، وإعادة الخدمة لأكثر من 90٪ من المشتركين خلال ساعتين من وقت حدوث العطل كمرحلة أولى، ثم تم إعادة المرحلة الثانية من المشتركين بقرية الخوانق بعدد 77 مشتركًا الساعة الـ15:30.

وأردف: تم التفتيش، وتحديد العطل، وعزله، والإعادة لباقي المشتركين، وعددهم 151 مشتركًا بجزء من بطاط وقرية منهوجان التابعة لمحافظة العرضيات عند الساعة الـ18:20. ولصعوبة المنطقة الجغرافية، وكثافة الأشجار، تأخر تحديد موقع العطل.

وأكد: "يوجد مشروع خط كهربائي جديد تحت الإنشاء بنسبة تنفيذ 60٪، وسيُستكمل خلال شهرين من تاريخه، وسيزيد من موثوقية الخدمة الكهربائية لمجموعة القرى المتأثرة".

وختم بقوله: "والشركة السعودية للكهرباء تقدم اعتذارها عن العطل الذي حدث لأسباب خارجة عن إرادتها، وتؤكد للجميع حرصها على استمرارية وموثوقية الخدمة الكهربائية".