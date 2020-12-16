"نجم" لخدمات التأمين تتوج بجائزة "الأعمال العالمية"

عن أفضل رئيس تنفيذي للعام 2020

أعلنت شركة "نجم" لخدمات التأمين عن فوز رئيسها التنفيذي الدكتور محمد السليمان، بجائزة مجلة "الأعمال العالمية" عن أفضل رئيس تنفيذي للعام 2020م في قطاع التأمين.

جاء هذا التتويج بعدما نجحت الشركة في تحقيق سلسلة إنجازات نوعية خلال 2020، بفضل الجهود الكبيرة للفريق التنفيذي في الشركة برئاسة د. "السليمان"، والإشراف على عدد من خطط التحوّل في الأداء التشغيلي وخدمة العملاء على مدار الساعة، لا سيما على مستوى أتمتة الخدمات وسهولة توفرها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المعايير المدرجة من قبل مجلة “الأعمال العالمية".

وفي تعليقه على هذه الجائزة أشار "السليمان" إلى أنّها تمثل اعترافًا دوليًّا رفيع المستوى بالجهود الكبيرة لفريق العمل في شركة نجم بدعمٍ من البنك المركزي السعودي "ساما"، وبالتعاون المستمر مع شركاء نجم ضمن المنظومة التأمينية؛ وفي مقدمهم الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين.

وقال: "من خلال هذه الجائزة نؤكد التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتعزيز تنافسية المملكة العالمية عبر خدمات تأمينية أكثر تطورًا وارتقاءً بجودة الحياة في المملكة، والتي تمثل إحدى مرتكزات الرؤية".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"نجم"، أهمية هذه الجائزة في هذا التوقيت بالتحديد؛ لما تمثله من اعترافٍ بقدرات نجم كشركة سعودية تميّزت في الإنجاز حتى في أصعب الظروف، على النحو الذي عايشناه خلال فترة جائحة كورونا للعام 2020م.