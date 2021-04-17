مكة.. 1988 كوبونًا وسلة غذائية من "كهاتين" لمستفيديها في رمضان

إشادة من "الصاعدي" بدعم الشركاء وتأكيد على استمرار المبادرات

وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكثر من 1988 كوبونًا وسلة غذائية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم لتهيئتهم لشهر رمضان المبارك.



وأوضح مدير عام الجمعية المكلف نظمي عبدالإله الصاعدي، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية في انطلاق مبادراتها في شهر رمضان، استفاد منها 9465 يتيمًا ويتمية و3568 أسرة، مشيدًا بمشاركة ودعم مجموعة من الجهات الشريكة والداعمة.



وأضاف: "المبادرات مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية"، داعيًا الجميع للمشاركة في هذا النفع لما فيها من نفع لفئة الأيتام.



يُذكر أن جمعية "كهاتين" تقدم خدماتها للأيتام وأسرهم في فرعها الرئيسي بمكة المكرمة وفرعها في الطائف، وتقدم خدماتها لـ 8868 يتيمًا و3931 أسرة.