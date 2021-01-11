"العواد" يستقبل "الدويش" ويناقش معه حماية وتعزيز حقوق السجناء

رئيس هيئة حقوق الإنسان بحث أوجه التعاون مع مدير عام السجون

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين؛ خاصة ما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق السجناء.