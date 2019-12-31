عقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الاتحاد.. الخميس

أعلن نادي الاتحاد أن يوم الخميس الثاني من يناير القادم موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، وأشار إلى أن حضور الاجتماع سيكون وفقًا للوائح والتنظيمات المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة.

وقال النادي في بيان إعلامي، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لعقدها مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي في اجتماعه الطارئ الذي عُقد مؤخرًا".

وتابع: "تلقى النادي اليوم موافقة الهيئة العامة للرياضة على عقد الجمعية العمومية غير العادية عند الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل 2 يناير 2020 بمقر النادي، وسوف يكون حضور الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية وفقًا للوائح والتنظيمات المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة".