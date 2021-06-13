"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"

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13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 10:24 PM

"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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