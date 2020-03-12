"أمانة الرياض" تشدد على عمّال المطاعم بارتداء "قفاز وكمّامة" وتنظيف اليدين

مع غسل اليدين بالماء والصابون لمنع انتشار فيروس "كورونا"

شددت أمانة منطقة الرياض على مقدمي الغذاء في منشآت الصحة العامة بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت "الأمانة" أن مقدمي الغذاء في المطاعم والكافيهات ملزمون بتنظيف اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وارتداء القفازات والكمامات، وذلك كجزء من التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات تتلقى بلاغات المواطنين والمقيمين وملاحظاتهم حول الصحة العامة على الرقم الموحد 940، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية المخصصة في متاجر "أبل وأندرويد".

فيروس كورونا الجديد أمانة الرياض

14

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 10:31 PM

مع غسل اليدين بالماء والصابون لمنع انتشار فيروس "كورونا"

"أمانة الرياض" تشدد على عمّال المطاعم بارتداء "قفاز وكمّامة" وتنظيف اليدين

فهد الغبيوي

الرياض

5 3,938

شددت أمانة منطقة الرياض على مقدمي الغذاء في منشآت الصحة العامة بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت "الأمانة" أن مقدمي الغذاء في المطاعم والكافيهات ملزمون بتنظيف اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وارتداء القفازات والكمامات، وذلك كجزء من التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات تتلقى بلاغات المواطنين والمقيمين وملاحظاتهم حول الصحة العامة على الرقم الموحد 940، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية المخصصة في متاجر "أبل وأندرويد".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد أمانة الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020