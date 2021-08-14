وفاة مشجع أهلاوي خلال لقاء فريقه والفيصلي بملعب الجوهرة

النادي الأهلي قدّم تعازيه لذويه سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته

نعى النادي الأهلي أحد مشجعيه بعد وفاته، أمس (الجمعة)، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أثناء حضوره لقاء النادي الأهلي ضد نظيره الفيصلي، في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم النادي الأهلي تعازيه لذوي المشجع "خالد هوساوي" سائلاً المولى - عزّ وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان النادي الأهلي قد تعادل مع الفيصلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الأولى لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي".