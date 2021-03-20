"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 مارس 2021، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 384653 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374135 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6602 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3916 والحالات الحرجة 587 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 مارس 2021، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 384653 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374135 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6602 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3916 والحالات الحرجة 587 حالة.