"المهنيين السودانيين" يرفض مبادرة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة

انطلاق مظاهرات في عدة مدن

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم "الأحد"، رفضه مبادرة الحوار التي أطلقتها الأمم المتحدة أمس، لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد.

واعتبر التجمع أن المبادرة تسعى للدفع باتجاه التطبيع مع المجلس العسكري.

وانطلقت مظاهرات في عدة مدن سودانية؛ استجابة لدعوة لجان المقاومة وتجمع المهنيين وأحزاب سياسية، للمطالبة بوقف الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن بحق المتظاهرين السلميين؛ وفقاً لـ"الحرة".

وأعلنت الأمم المتحدة أمس أنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في مناقشات تهدف إلى إنهاء أزمة أشعل فتيلها استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر.