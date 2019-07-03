بعدة رتب .. فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي بإدارة الخدمات الطبية

للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن للوظائف الصحية، برتب "وكيل رقيب، عريف، جندي أول" للعنصر النسائي للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.

وقالت الإدارة: يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/4 هـ، حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/8 هـ، ويتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة أبشر - التوظيف على الرابط الآتي www.jobs.sa.

واشترطت الإدارة أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى مِن ذلك مَن نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وتكون سـارية الصلاحية وقت التقديم.

وتضمنت الشروط ألا يقل عمر المتقدمة عن (22) عاماً وألا يزيد على (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، ولا يقل طول المتقدمة عن (155) سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

واشترطت الإدارة أيضاً ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أُنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأيّ سبب أو موظفة في جهة حكومية وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة إجراءات واختبارات القبول كافة، والحصول على درجة "البكالوريوس، الدبلوم" بنفس التخصص الصحي بتقدير "جيد" فأعلى، وأن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني، وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول في أثناء فترة التقديم.