ناديا الرياض ومكة بطلان لممتاز السلة على الكراسي والطائرة من الجلوس

حقق نادي الرياض بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي اختتمت على صالة اللجنة البارالمبية السعودية بالرياض.

وعقب نهاية المباراة الأخيرة للبطولة والتي انتهت بفوز الرياض على جدة 55 ـ 47، توج المدير الإداري للجنة البارالمبية رشيد البداح ونائب رئيس اللجنة الفنية بندر المغيصيب الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى, حيث نال نادي الرياض كأس البطولة والميداليات الذهبية, وحل جدة ثانياً ونال لاعبوه الميداليات الفضية, فيما جاء نادي جازان في المركز الثالث محققاً الميداليات البرونزية, ونادي الأحساء في المركز الرابع .

"مكة" بطلًا لطائرة الجلوس

وحقق نادي مكة بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس التي أقيمت على نفس الصالة بعد فوزه في المباراة الأخيرة على نادي جدة بنتيجة (2 ـ 0).

وحل نادي جدة ثانياً ونال الميداليات الفضية, وفي المركز الثالث نادي أبها محققاً الميداليات البرونزية.