معرض عمارة الحرمين يغلق أبوابه للصيانة الدورية

"الزهراني": لتهيئة الأجواء المناسبة لمرتاديه ومراعاة سلامتهم

أغلق معرض عمارة الحرمين الشريفين أبوابه عن استقبال الزوّار، أمس السبت؛ الموافق 26-06-1443هـ، لعمل الصيانة الدورية والعناية بنظافة المعرض ومقتنياته.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني؛ أن هذه الصيانة تتم بشكل دوري آخر كل شهر، حيث تحرص وكالة شؤون المعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تهيئة الأجواء المناسبة لمرتادي المعرض ومراعاة سلامتهم.

ولفت "الزهراني"؛ إلى أن إجراء إغلاق المعرض إجراء اعتيادي، وسيعود المعرض إلى استقبال زوّاره -إن شاء الله-، مع بداية دوام اليوم الأحد.