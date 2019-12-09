فعلتها حمولة شاحنة كسارات.. انقلاب مركبة يصرع مواطنًا ليلًا بالكدمي

فيما جدد الأهالي مناشداتهم بمنع عبور الشاحنات.. حوادث تتكرر ولا فائدة

لَقِيَ مواطن مصرعه، في وقت متأخر من الليلة الماضية؛ إثر انقلاب مركبته على الطريق الرابط بين محافظتيْ هروب وصبيا؛ وتحديدًا بمركز الكدمي.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن الحادث تَسَبّبت فيه حمولة شاحنة متناثرة على الطريق، كانت قادمة من إحدى الكسارات بمركز الكدمي؛ مما أدى إلى انزلاق المركبة فوق الحمولة المتناثرة من الحجارة الصغيرة ووفاة قائد المركبة.

يشار إلى أن الأهالي في مركز الكدمي، يجددون مناشداتهم بمنع عبور الشاحنات القادمة من الكسارات منذ سنوات، وتكررت عشرات الحوادث بعشرات الضحايا على ذات الطريق، دون أن تنتهي المأساة حتى بعدما علّقت الجهات المعنية لوحة منع عبور الشاحنات؛ لكن دون التزام من قِبَل الشاحنات.