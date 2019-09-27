"العساف" يبحث مع وزير خارجية هولندا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس في مقر الأمم المتحدة، وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.