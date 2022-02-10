"الجبير" يستقبل السفير المصري بالرياض

استعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، مدير الإدارة العربية الإفريقية عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

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10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 04:03 PM

استعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين

"الجبير" يستقبل السفير المصري بالرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، مدير الإدارة العربية الإفريقية عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

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