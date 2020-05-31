جنوب إفريقيا: عدد إصابات كورونا يتجاوز 30 ألفًا

تسجيل 1727 إصابة جديدة و32 وفاة إضافية

أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زولي ماخيز، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده تجاوز 30 ألفًا اليوم.

وسجلت جنوب إفريقيا 1727 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 30967، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 643 بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.