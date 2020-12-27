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اطلع السفير السنغافوري على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لتعزيز الشفافية

"الكهموس" يبحث سبل التعاون مع سنغافورة في مجال حماية النزاهة

استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس بمقر الهيئة في الرياض اليوم، سفير دولة جمهورية سنغافورة لدى المملكة وونغ تشاو، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية سنغافورة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطلع السفير السنغافوري على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استمع إلى تجربة جمهورية سنغافورة في ذات المجال.

حضر اللقاء كبير مستشاري رئيس الهيئة والمشرف العام على مكتب معاليه خالد بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي ورئيس مجموعة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل.