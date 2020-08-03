"فيفا" يغرم الاتحاد بسبب رودريغيز.. والفريق يختتم تحضيراته لمواجهة أبها

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قراراً يلزم نادي الاتحاد، بسداد 516 ألف يورو، فضلاً عن 5% غرامات تأخير، لصالح لاعب الرأس الأخضر جاري رودريغيز، المعار من فريق فنربخشة التركي.

من جهة أخرى اختتم الفريق الكروي الأول الفريق الكروي الأول تحضيراته لملاقاة نظيره أبها في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي سيقام عند الساعة الـ 7:15 من مساء يوم غد الثلاثاء.

احتضن ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة تدريب الفريق تحت زخات المطر، وتركز على الجوانب الفنية.