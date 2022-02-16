هذه العلامة إنذار مبكر على الإصابة بـ"أوميكرون".. يمكنك سماعها

تعبر عن أبرز أعراضه وظهورها يحتم إجراء فحص الفيروس

لا يزال متحور كورونا "أوميكرون" يكشف يومًا بعد يوم عن أعراض كثيرة، تتجاوز سيلان الأنف والتهاب الحلق، وبعضها يظهر على الجلد.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية عن علامة محددة تظهر على مرضى "أوميكرون"، قبل أن يشعروا بظهور الأعراض على أجسادهم، تتجلى في الصوت الخشن أو الأجش.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصاب والمحيطين به، يمكن أن يسمعوا هذه الإشارة، وتكون بالتالي إنذارا مبكرًا على الإصابة بـ"أوميكرون".

ويرتبط الاعتلال في الصوت بالتهاب الحلق، الذي يُعد أبرز أعراض المتحور الجديد حتى الآن.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، يعني هذا أن على الشخص أن يفكر في إجراء الفحص عندها، لأن التهاب الحلق هو أحد أكثر أعراض "كوفيد-19" شيوعًا التي يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي؛ مما يحتم إجراء فحص الفيروس.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يشرف على تطبيق خاص بتتبع أعراض كورونا: يسجل البريطانيون في التطبيق أن الحلق أبرز عارض يدل على إصابتهم بأوميكرون.

وأضاف: "التهاب الحلق هو حقًّا علامة رئيسية على أوميكرون".

وقال إن كثيرًا من المرضى يتحدثون عن ألم كبير في الحلق، بصورة تفوق ما حدث معهم في نزلات البرد الأخرى.