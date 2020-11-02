"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 436 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 348037 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 436 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 334672 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5437 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7928 والحالات الحرجة 755 حالة.