بالصور.. جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26

استهدفت التعريف بجهود السعودية في مواجهة التغييرات المناخية

نظم جناح المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 اليوم جلسة نقاش تحت عنوان "معالجة التغييرات المناخية: إطار الاقتصاد الدائري للكربون" استهدفت التعريف بجهود المملكة في مواجهة التغييرات المناخية عبر عدة محاور.

وقدّم المتحدثون خلال الجلسة تعريفاً عن الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعمل على السيطرة على انبعاثات الكربون، ويمكن تطبيقه في إطار أولويات كل دولة وظروفها الخاصة، كما يشتمل على أربع خطوات، تمثل العمل على خفض انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه وكذلك تدويره، والعمل على إزالته، إضافة إلى أنه يشمل حزمة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، لضمان الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة واستدامة وأيسر تكلفة.

وفيما يتعلق بجهود المملكة في هذا الإطار، ناقشت الجلسة البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون والمكون من ثلاثة أهداف استراتيجية تمشل حماية المناخ عبر الاستخدام الفعال لمبدأ الاقتصاد الدائري للكربون، ودفع التأثير الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحقيق القيمة من ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز الصناعات الجديدة وتحقيق الريادة العالمية بشأن التغير المناخي من خلال التعاون على الصعيد الدولي.

وتطرقت الجلسة إلى المبادرات الطموحة للمملكة، التي من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وأشار المتحدثون إلى أن مشروع البحر الأحمر سيكون الوجهة السياحية الأكبر في العالم، حيث سيتم توفير الكهرباء له من الطاقة المتجددة بنسبة 100% طوال أيام السنة من خلال حلول النقل النظيف.