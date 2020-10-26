





0

لأهميتها في التقييم الذي تجريه "الهيئة" في مجال حماية صحة المستهلك

"الغذاء والدواء" تدشّن صفحة إلكترونية للبيانات العلمية لسلامة الغذاء

458

دشّنت الهيئة العامة للغذاء والدواء صفحة إلكترونية مخصصة لطلب البيانات العلمية من نتائج دراسات وأبحاث علمية ذات علاقة بسلامة الغذاء، وذلك لأهمية البيانات في التقييم العلمي الذي تجريه "الهيئة" في مجال سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.



وتهدف الصفحة إلى جمع البيانات والمعلومات العلمية المتعلقة بالمخاطر الكيميائية والميكروبية المرتبطة بالغذاء لدعم جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.



وتتيح الصفحة الفرصة لتقديم التقارير والدراسات العلمية "المنشورة أو غير المنشورة"، ومشاركة التقارير والدراسات العلمية مع "الهيئة" للإسهام في تطوير سلامة الغذاء في المملكة، والتواصل مع المهتمين في هذا المجال.



ودعت "الهيئة" الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات ومراكز الأبحاث الحكومية والخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والمصانع والشركات الغذائية والخبراء والمختصين إلى مشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمواضيع المطروحة من خلال زيارة الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني (https://www.sfda.gov.sa/ar/form/call-for-data)، وتعبئة البيانات اللازمة وتقديم الملفات المتعلقة بها.