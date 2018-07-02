الهلال الأحمر بجدة يباشر 7683 حالة إسعافية في شهر يونيو

تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية متنوعة

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، 7683 بلاغاً خلال شهر يونيو الماضي، تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية متنوعة.

وأوضح المتحدث باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت 4723 حالة مرضية، و1792 بسبب الحوادث المرورية، و1168 لحالات إصابات غير مرورية، بمعدل 11 بلاغاً في الساعة الواحدة؛ بمجموع 256 بلاغًا لكل يوم، لافتاً إلى أن الفرق تعاملت مع جميع الحالات في مدة زمنية مرضية.