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أكدت خلال استضافتها ببرنامج الملك أن المملكة نجحت في رسالة الاعتدال

صحفية مصرية: جهود السعودية في الحج لا تعد وعليّ نقلها عبر إعلامنا

أكدت الصحفية في جريدة الجمهورية المصرية "إسراء طلعت"، أن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما لا تعد ولا تحصى فهي تنفق المليارات لأجل تطوير الحرمين والمشاعر المقدسة خدمة للإسلام والمسلمين، مشيرةً إلى أنها ستقوم بنقل جهود المملكة عبر الإعلام المصري.



جاء ذلك في تصريح صحفي لها خلال استضافتها ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .



وأوضحت "طلعت" أن الإعلام السعودي نجح في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من خلال منصاته المتنوعة، وفضح كل من تسول له نفسه المساس بأمن الحرمين الشريفين وكذلك الأمة الإسلامية، مطالبة كافة الوسائل الإعلامية بالعالم بنشر جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.



وفي ختام تصريحها رفعت الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على الرعاية والعناية الكريمة لضيوف بيت الله الحرام، كما شكرت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته وحرصه لتقديم كل سبل الراحة لهم خلال الاستضافة ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لهذا العام الذين بلغ عددهم (6500) حاج وحاجة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 79 دولة.