فيصل بن عبدالرحمن" يصدر نسخة من القرآن بالقراءة النجدية القديمة صدقة عن والده

للمحافظة على هذا النوع من الاندثار .. وستتوافر نسخة منها على أقراص "سيديهات"

أنهى الأمير فيصل بن عبدالرحمن؛ إصدار النسخة الكاملة من القرآن الكريم بالقراءة النجدية القديمة، وذلك للمحافظة على هذا النوع من القراءات من الاندثار.

ويقول الأمير فيصل: الحمد لله رب العالمين، لقد انتهيت من إصدار نسخة كاملة من القرآن الكريم بالقراءة النجدية القديمة المعروفة.

وأضاف: استغرق العمل على إنجاز هذه النسخة والإشراف عليها سبعة شهور، وأنني أهديها صدقةً على روح والدي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ مبيناً أنه ستتوافر نسخة من هذه القراءة على سيديهات.

وختم حديثه قائلاً: نحن بتوفيق الله أردنا من خلال هذا الإنجاز أيضاً توثيق القراءات القديمة التي كادت تندثر.