باكستان.. انتخاب طبيب أسنان رئيساً للبلاد

ينتمي لحزب "عمران خان".. ولديه 30 مؤلفاً علمياً

انتخب أعضاء البرلمان والمجالس المحلية في أربع ولايات باكستانية، الدكتور عارف علوي، المرشح عن حركة الإنصاف الحاكمة، رئيساً جديداً للجمهورية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، حصل "علوي" على 353 صوتاً من نواب البرلمان ومجالس الولايات، فيما حصل مرشح القوى الإسلامية المعارضة فضل الرحمن على 186 صوتاً، وحصل المرشح الثالث عن حزب الشعب الباكستاني اعتزاز أحسن على 124 صوتاً.





وسيخلف "علوي" في منصب الرئاسة ممنون حسين، ممثل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي كان رئيساً لباكستان منذ عام 2013، ورفض الترشح لولاية رئاسية جديدة.

ولد "علوي" عام 1949 بمدينة كراتشي في ولاية السند جنوبي باكستان، وتخرج في كلية طب الأسنان مونتمورنسي في مدينة لاهور، كما حصل على شهادتين في مجال طب الأسنان في الولايات المتحدة، ولديه أكثر من 30 مؤلفاً علمياً في مجال الطب، نشرت في باكستان وفي الخارج.

وفي الستينيات من القرن العشرين كان "علوي" ناشطاً في الحركة الطلابية في سبيل الديمقراطية خلال حكم الجنرال أيوب خان، وشارك في فعاليات احتجاجية.

وفي منتصف التسعينات كان "عارف علوي"، أحد مؤسسي حركة الإنصاف، سوية مع زعيمها الحالي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والتي كانت تدعو إلى بناء "دولة ديمقراطية على أساس القيم الإسلامية".

ومنذ عام 2001 كان "علوي" نائباً لرئيس الحركة، وفي 2006–2013 أميناً عاماً لها.

وفي عام 2013، جرى انتخابه عضواً في البرلمان للمرة الأولى، مع إعادة انتخابه في 2018.



