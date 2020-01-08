ضبط 3 نقاط بيع نخيل دون تصاريح.. ومصادرة 26 فسيلة بجدة

استنادًا إلى نظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

ضبطت فرقة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ثلاث نقاط مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن الجولة استهدفت محلات نقاط بيع النخيل بمحافظة جدة.

وأضاف "الشيخ" أن الفِرَق ضبطت (٣) نقاط لبيع فسائل نخيل بدون تراخيص نظامية، وتمت مصادرة (٢٦) فسيلة نخيل؛ لافتًا إلى |أن هذا الإجراء يأتي استنادًا لنظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل، وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي مع جهات الاختصاص، والتنسيق معهم لتشكيل لجان لمراقبة الطرق، وأماكن البيع لأشجار النخيل وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعت المزارعين في يوليو الماضي إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ"، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي؛ لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وأشار الغامدي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على خطة متكاملة للقضاء على هذه الحشرة الفتاكة؛ من خلال تلقي البلاغات، وزيارة مزارع النخيل، وفحص الأشجار وعلاج المريض منها، وإقامة ورش تدريبية للمزارعين لتثقيفهم بأضرار هذه الحشرة وكيفية التعامل معها.

وبيّن أن المملكة تحتل مركزًا متقدمًا بين دول العالم في زراعة النخيل وإنتاج التمور بأنواعها؛ حيث بلغ عدد أشجار النخيل فيها 28.5 مليون نخلة، تنتج 1.3 مليون طن من التمور سنويًّا.