"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 355489 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 445 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 343816 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5796 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5877 والحالات الحرجة 765 حالة.